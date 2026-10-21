Есть предпосылки для прекращения огня в Украине, – заявил Виткофф во время встречи с Путиным

В среду, 21 октября, специальный посланник США Стив Виткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров американский представитель заявил о наличии предпосылок для прекращения огня в Украине.

Диалог между сторонами прошел в закрытом формате, а главной темой переговоров стало урегулирование российско-украинской войны. Как сообщили журналисты, специальный посланник отметил, что в настоящее время появились реальные предпосылки для прекращения огня.

Переговоры в Санкт-Петербурге

Встреча проходила в Константиновском дворце. К обсуждению по видеосвязи также присоединился Джаред Кушнер. С российской стороны в зале дворца присутствовал специальный представитель диктатора Кирилл Дмитриев.

Перед визитом в Россию американский дипломат провел переговоры в Осло с участием украинской и европейских делегаций. В частности, обсуждались возможные шаги по прекращению войны и предложения по организации трехстороннего саммита.