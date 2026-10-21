Про умови можливого припинення вогню він не казав. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про переговори?

Діалог між російською та американською сторонами відбувся в закритому форматі. Головною темою переговорів стало врегулювання російсько-української війни.

Віткофф зазначив, що наразі з'явилися реальні передумови для зупинки бойових дій. Він сказав, що привіз до Петербурга документи, в яких є підходи щодо проблеми завершення російсько-української війни.

Переговірник від імені президента США подякував російському диктатору за дизельну угоду. Спецпредставник сказав, що після закінчення війни можуть з'явитись можливості для економічного співробітництва США та Росії.

До обговорення через відеозв'язок також долучився зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. З російського боку в залі був присутній спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Водночас Путін подякував Трампу за увагу до "проблеми врегулювання в Україні". Воєнний злочинець заявив, що Москва зацікавлена у відновленні економічного співробітництва з Вашингтоном. Окрім того, диктатор заявив, нібито після рішення щодо російського дизелю ціни на світових ринках впали на 5 – 6%.

Зазначимо, що перед візитом до країни-агресорки у вівторок, 20 жовтня, американський представник провів переговори в Осло за участі української та європейських делегацій. Зокрема, обговорювалися можливі кроки для припинення війни та пропозиції щодо організації тристороннього саміту.