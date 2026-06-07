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7 июня, 11:44
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Есть превышение заоблачной наглости, – Зеленский о российском ударе по ЧАЭС

Полина Буянова

Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по территории Чернобыльской АЭС. По его словам, по состоянию на сейчас превышения норм радиационного фона нет.

Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 7 июня.

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Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС?

Владимир Зеленский сообщил, что ночью 7 июня россияне нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС: "Шахед" поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

По словам президента, речь идет об объекте чрезвычайно критической инфраструктуры.

И чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло, 
– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры.

По его словам, сейчас радиационный фон находится в пределах нормы, однако "есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости".

Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России, 
– сказал президент.

Стоит отметить, что этой ночью россияне били и по другим гражданским объектам в 13 областях. Всего в течение недели Россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБов.

Ранее на атаку также отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он осудил российский удар по Чернобыльской зоне и в очередной раз призвал партнеров оказывать большее давление на страну-агрессора.

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