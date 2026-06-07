Есть превышение заоблачной наглости, – Зеленский о российском ударе по ЧАЭС

Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по территории Чернобыльской АЭС. По его словам, по состоянию на сейчас превышения норм радиационного фона нет.

Об этом глава государства сообщил в воскресенье, 7 июня.

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Какая сейчас ситуация на Чернобыльской АЭС?

Владимир Зеленский сообщил, что ночью 7 июня россияне нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС: "Шахед" поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

По словам президента, речь идет об объекте чрезвычайно критической инфраструктуры.

И чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры.

По его словам, сейчас радиационный фон находится в пределах нормы, однако "есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости".

Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России,

– сказал президент.

Стоит отметить, что этой ночью россияне били и по другим гражданским объектам в 13 областях. Всего в течение недели Россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБов.

Ранее на атаку также отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он осудил российский удар по Чернобыльской зоне и в очередной раз призвал партнеров оказывать большее давление на страну-агрессора.