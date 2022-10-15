Теперь ВСУ могут бить стандартной артиллерией: США увидели прогресс в продвижении возле Херсона

В США заявили, что увидели прогресс в продвижении украинской армии возле Херсона. По их данным, наши военные уже могут бить стандартной артиллерией.

Соответствующую информацию сообщил 14 октября высокопоставленный военный чиновник США. Также он заявил, что говорится о "небольшом" прогрессе, но он есть.

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В США рассказали о продвижении в Херсонской области

По данным Пентагона, украинские войска продолжают прогрессировать в южной части Херсона, восстанавливая контроль над большей частью территории, ранее оккупированной Россией.

Сейчас мы видим успехи на севере, фактически на линии продвижения украинцев, в частности к северу от города Милово, по линии, продвигающейся на север и запад с рядом небольших городов и сел, которые украинцы смогли очистить от россиян,

– заявил чиновник.

По его данным, в центральной части Украины, вероятно, в Донецкой области, Пентагон наблюдает определенные "постепенные успехи", которые измеряются километрами. Кроме того, представитель американского Минобороны заявил, что:

в связи с последующим наступлением украинские силы меньше полагаются на управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять россиянам;

ВСУ отвели значительную часть боевого пространства под стандартную артиллерию, а не под РСЗО;

украинские военные могут достигать российских целей, которые они хотят поразить стандартной артиллерией.

Стоит вспомнить, что западные СМИ прогнозируют близкое освобождение Херсона. В частности, издание Financial Times прогнозирует, что освобождение Херсона от российской оккупации возможно уже до конца октября.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил, что вполне вероятно, что такие прогнозы основываются на определенных данных журналистов о поставках оружия российским войскам. Ведь известно, что после повреждения Крымского моста на 50% снизились поставки российских войск в Крым и на материковом Юге Украины.

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