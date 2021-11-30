Есть разница между союзниками и партнерами, – Столтенберг о войне НАТО на стороне Украины
Источник:Интерфакс-Украина
В Североатлантическом альянсе вновь отметили, что не будут участвовать в военных действиях против России на стороне Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что следует понимать разницу между союзниками и партнерами организации.
Об этом Столтенберг сообщил во время брифинга в Риге. Генсек НАТО рассказал на какую поддержку Украина может рассчитывать – в статусе партнера.
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Надо понимать различие между союзниками и партнерами, – генсек
Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина – это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, мы оказываем ей политическую и практическую поддержку,
– сказал Столтенберг.
Отметим, что и ранее в НАТО говорили, что в случае отсутствия прямой угрозы, принцип коллективной обороны для Украины действовать не будет. Если Украина была бы членом Альянса, то нападение на нее означало бы нападение на весь Альянс.
Однако в организации заверили, что Киев в противостоянии с российской агрессией будут поддерживать. НАТО находится настороже и следит за ситуацией вблизи украинской границы.
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