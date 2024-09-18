С вечера 17 до утра 18 сентября россияне терроризировали Киевщину обстрелами. На регион враг запустил "Шахеды".

В области были слышны взрывы. Как сообщает ОВА, это была работа ПВО по вражеским целям.

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Последствия атаки

Известно, что украинским защитникам удалось успешно уничтожить российские дроны. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.

Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности. В одном из районов ликвидирован пожар сухой травы.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, что в 00:48 в ОВА написали, что в воздушное пространство Киевщины залетели "Шахеды". Так что в области начала работать ПВО.

Перед этим Воздушные силы опубликовали предупреждение о том, что вражеские дроны двигаются по направлению к столице.

К слову, противник ударил БПЛА по энергетической инфраструктуре Сум. Кроме того, враг запустил крылатую ракету по Николаевщине.

Также отмечается, что утром был атакован Кропивницкий. В результате удара повреждено несколько жилых домов и возник пожар в одном из дворов. К сожалению, есть одна жертва и ранена 90-летняя женщина, получившая легкие травмы.