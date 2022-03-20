Есть сближение по критическим вопросам, – глава МИД Турции о переговорах России и Украины
Источник:Hurriyet
Украинская сторона работает над достижением результатов в переговорах с Россией. Есть сближение по некоторым вопросам.
Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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Между лидерами – открытые каналы, – Чавушоглу
По его словам, позиции сторон почти совпадают по первым четырем пунктам.
Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам,
– сказал Чавушоглу.
Он отметил, что есть надежды на прекращение огня, если стороны не отступят от нынешних позиций.
"Между лидерами есть открытые каналы. Это теперь известно", – подчеркнул турецкий министр иностранных дел.
Позиция Турции по переговорам
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом проведение переговоров с Россией. Эрдоган предложил Владимиру Путину поговорить с Зеленским в Турции.
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