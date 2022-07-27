Есть серьезный аргумент: у Зеленского объяснили назначение Костина на должность генпрокурора

Андрей Костин заменил Ирину Венедиктову в кресле генпрокурора. В Офисе Президента говорят, что Костин был оптимальной кандидатурой, которая сможет наладить работу в ведомстве – в достаточно сложном положении.

Верховная Рада назначила 27 июля новым генпрокурором Андрея Костина. О том, почему на эту должность предложили именно Костина, рассказал в комментарии 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Костин хорошо понимает проблемы отрасли, – Подоляк

Как законодатель и глава профильного комитета он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция – профессионализм – присутствует,

– объяснил Подоляк.

В Офисе Президента говорят, что о новом генпрокуроре отзываются хорошо, как коллеги по парламенту, так и представители стран-партнеров.

О Костине очень хорошие отзывы, – ОП

Сейчас в работе Офиса генпрокурора важно процессуальное руководство расследованиями российских военных преступлений, надлежащая процессуальная фиксация доказательств. А это подразумевает работу с европейской системой юстиции. По мнению Подоляка, Костину в этом поможет то, что он – "юридический перфекционист". Именно поэтому президент Зеленский остановился на этой кандидатуре.

Кстати, именно эти качества – профессиональность, юридическая едкость, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях – я лично увидел у Костина в рамках совместной работы по переговорной группе,

– добавил советник главы ОП.

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Что известно о назначении Андрея Костина: коротко

27 июля за назначение Андрея Костина генпрокурором проголосовали 299 народных депутатов.

Ранее кандидатуру Костина одобрил правоохранительный комитет Верховной Рады.

До этого назначения Костин был народным депутатом от фракции "Слуга народа", а также председателем комитета Верховной Рады по правовой политике.

17 июля президент Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от исполнения обязанностей генпрокурора. 19 июля с должности ее уволил парламент.

Смотрите в видео, как Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой: