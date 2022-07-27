Есть серьезный аргумент: у Зеленского объяснили назначение Костина на должность генпрокурора
Андрей Костин заменил Ирину Венедиктову в кресле генпрокурора. В Офисе Президента говорят, что Костин был оптимальной кандидатурой, которая сможет наладить работу в ведомстве – в достаточно сложном положении.
Верховная Рада назначила 27 июля новым генпрокурором Андрея Костина. О том, почему на эту должность предложили именно Костина, рассказал в комментарии 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Костин хорошо понимает проблемы отрасли, – Подоляк
Как законодатель и глава профильного комитета он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция – профессионализм – присутствует,
– объяснил Подоляк.
В Офисе Президента говорят, что о новом генпрокуроре отзываются хорошо, как коллеги по парламенту, так и представители стран-партнеров.
О Костине очень хорошие отзывы, – ОП
Сейчас в работе Офиса генпрокурора важно процессуальное руководство расследованиями российских военных преступлений, надлежащая процессуальная фиксация доказательств. А это подразумевает работу с европейской системой юстиции. По мнению Подоляка, Костину в этом поможет то, что он – "юридический перфекционист". Именно поэтому президент Зеленский остановился на этой кандидатуре.
Кстати, именно эти качества – профессиональность, юридическая едкость, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях – я лично увидел у Костина в рамках совместной работы по переговорной группе,
– добавил советник главы ОП.
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Что известно о назначении Андрея Костина: коротко
- 27 июля за назначение Андрея Костина генпрокурором проголосовали 299 народных депутатов.
- Ранее кандидатуру Костина одобрил правоохранительный комитет Верховной Рады.
- До этого назначения Костин был народным депутатом от фракции "Слуга народа", а также председателем комитета Верховной Рады по правовой политике.
- 17 июля президент Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от исполнения обязанностей генпрокурора. 19 июля с должности ее уволил парламент.
Смотрите в видео, как Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой: