Есть шанс получить боевую авиацию, – военный эксперт о ленд-лизе США для Украины
Американское правительство будет голосовать за проект о ленд-лизе, то есть предоставлении вооружения. Вполне возможно, что Украина получит оружие, которое просит.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что ленд-лиз будет включать всю номенклатуру вооружения, существующую сегодня в тех странах, которые согласятся ее поставлять.
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"Оружие, которое есть в тех странах, с кем США достигнут договоренности о гарантиях выкупа или приобретения в кредит. У нас есть все шансы получить сверхсовременное вооружение, в частности, боевую авиацию", – сказал Жданов.
Помощь от ЕС
По словам Жданова, Европейский Союз де-факто создал ленд-лиз. Он напомнил, что решением парламентской ассамблеи Совета Европы всю военную помощь оказывают Украине на средства ЕС.
Это фактически и есть ленд-лиз. Единственное, что мы просим предоставить нам определенную номенклатуру вооружения, а они уже решают, что дадут. Либо то, что просим, либо что-нибудь вместо, либо то, что смогут. Этим он и отличается от настоящего ленд-лиза,
– сказал Жданов.
Он добавил, что США должны согласовать вопрос поставки, чтобы не было такого, что что-то дали все, а чего-то не дал никто.
Обратите внимание – Олег Жданов об оружии от США: смотрите видео
Оружие для Украины: последние новости
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- Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Великобритания и США передадут новую партию оружия . Имеются Stinger, ПТРК Javelin, бронетехника и другое.