Есть шансы деоккупировать Донбасс в ближайшее время, – полковник запаса спрогнозировал сроки

У ВСУ есть перспектива вернуть Донбасс в ближайшее время. Освобождения отдельных населенных пунктов можно ожидать уже в последующие недели.

Более того, говорится о полной деоккупации Украины в довольно оптимистичные сроки. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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Какой город на Луганщине удастся уволить следующим

В ближайшее время может быть уволен Лисичанск, ведь он расположен на правом берегу Северского Донца со стороны Славянска. Усилия украинских войск направлены на деоккупацию Лисичанска со стороны Северска – и они приносят свои плоды. Захватчики не могут увеличить количество войск и огневой поддержки, ведь город наполовину окружен рекой.

Скорее всего, в течение недели мы сможем увидеть бои за Лисичанск,

– сказал полковник запаса.

По его словам, в ближайшее время украинские защитники будут работать еще над двумя населенными пунктами.

"В течение недели – двоих будет решен вопрос с Рубежным и Северодонецком. По крайней мере, эти два города будут как-то купированы, чтобы украинские войска могли выходить в сторону Сватова без захода в тыл врага", – заметил Свитан.

Когда ВСУ могут деоккупировать Донбасс

Как уверяет военный эксперт, освобождение Донбасса будет зависеть от количества резерва украинских войск, от готовности командования выполнять определенные задачи, того количества территории, которое предположительно можно освободить. Этим процессом занимается Генштаб. Все разработки, формулы, соотношения, ведь война, отмечает Свитан, – это математика. Нужно все досконально просчитать, и, учитывая те задачи, которые будут стоять в оперативном режиме, выполнять какие-то действия.

По мнению военного эксперта, до конца этого года украинские войска смогут деоккупировать территорию Донбасса – Донецкой и Луганской области до определенных моментов и Крыма в том числе.

Если нам увеличат поставки оборудования, техники и вооружения – тех позиций и того уровня, который мы просим, до конца года мы освободим всю территорию Украины. Но нам нужно закрыться под "зонтиком" НАТО. Выход на границы Украины и России не гарантирует безопасность украинской государственности и защиту людей от ракетных угроз, которые и дальше будет иметь Россия,

– подчеркнул Роман Свитан.

Успех в Харьковской области был прогнозирован

В Харьковской области была огромная протяженность линии фронта – 1000 километров. Российских войск там не хватало не только для наступательных действий, но и для обороны. Сейчас фронт уменьшился, но кафиров все равно не хватает войск для обороны всей территории, которую они захватили.

"Задача, которую поставили россиянам, была с уровня "питерской подворотни". Политики дали задачу военным добежать максимально до центра Украины, остановиться, вырезать на дереве "здесь был Вася" и ждать, пока пути решит вопрос через "Минск – 3", чтобы это дерево стало пограничным столбом. Это не военная задача", - заметил летчик-инструктор.

То количество войск, которые имеет россия, может содержать территорию в районе Крыма, возможно, в какой-то части Донбасса, но недолго.

Сегодня происходит активное развертывание украинских войск, насыщение их техникой, увеличение их численности на сотни тысяч бойцов. Как отметил Свитан, защитники, которые сейчас заходят на рубежи, подготовлены на полигонах стран НАТО. Они возвращаются с новыми знаниями, новой тактикой и новым вооружением.

Мы увидели это в Изюме. Российские войска просто уходят, чтобы увеличить плотность войск в других местах. Но, опять же, 100 000 военных могут оборонять только 100 километров фронта,

– сказал он.

Перспективы россиян

Учитывая военную науку, говорит Свитан, россияне должны выйти с территории Донбасса, вернуться в Крым и закрыть входы туда. Но после того, как мы получим дальнобойные ракеты на 300 километров, например, ATACAMS, весь Крым будет под нашим огневым контролем. Крымский мост неизбежно будет разрушен.

После этого пребывание российских войск в Крыму также будет проблематично. Поэтому я и прогнозирую полное освобождение украинской территории до конца года в вышеупомянутой последовательности. Им придется либо уйти, либо погибнуть. Третьего варианта нет.

– подытожил Роман Свитан.

В ближайшее время будут бои за Лисичанск: смотрите видео