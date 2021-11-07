Есть случаи, когда реализация упала на 90% - ресторатор о последствиях карантинных ограничений

Уже неделю Львов живет в красной зоне карантина. Влияние карантинных ограничений, прежде всего, ощутили рестораторы.

Теперь на входе в заведение питания проверяют сертификаты, а внутри согласно нормам половина мест пустые. И если на выходных посетители все же есть, то в будние дни заведения работают едва ли не в убыток.

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"Работают с сокращенным штатом. В большинстве заведений мы изменили график работы. То есть все авторские заведения сейчас работают в основном в вечернем формате: с 17:00 и до 23:00. Уже 2 заведения мы законсервировали", – сказал генеральный директор сети ресторанов Владимир Гнатюк.

Есть минимальное падение в сети – 40%, максимальное – 75%. Однако от коллег по ресторанному бизнесу слышал, что есть случаи, когда реализация упала на 90%,

– добавил он.

Какая ситуация в ТРЦ

Ощутимо меньше людей стало и в торговых центрах города. Ведь теперь попасть в магазин также можно разве с сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Для удобства экспресс-пункт в одном из торговых центров Львова обустроили прямо на входе. Теперь там очередь из желающих делать покупки. Стоимость экспресс-теста – 250 гривен.

"Пока у меня нет двух доз вакцины, поэтому приходится стоять в длинной очереди, чтобы попасть внутрь. На входе есть палатка. И там непосредственно делают тесты", – рассказала львовянка Соломия.

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Дополнительные ограничения в Запорожье

В Запорожье кроме привычных ограничений красной зоны усилили контроль в транспорте. Пользоваться им разрешили только вакцинированным или имеющим ПЦР-тест, или специальную справку.

"Очень большое количество умерших ежесуточно, большое количество заболевших. Чтобы прекратить эту цепочку заболеваний, ввели дополнительные меры в городском транспорте", – отметил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк.

Какие последствия карантина в столице

Коллапса в Запорожье не произошло, потому что весь транспорт вышел на рейсы, а вот пассажиров из-за ограничений стало меньше. Совершенно иная ситуация в столице. Из-за подобных ограничений город с понедельника остановился в пробках. В транспорте работает специальная проверка.

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Повлияли ли ограничения на вакцинацию

Хотя большинство областей сейчас живут в строжайших карантинных ограничениях, все же сумасшедшие очереди в пунктах вакцинации уменьшились.

Еще 2 недели назад по всей стране люди часами стояли в очереди за вакциной. Сейчас ситуация другая, потому что в городах начали оперативно открывать дополнительные центры вакцинации, а те, что были, продлили часы работы.

В настоящее время в красной зоне 15 областей. Уже с 8 ноября этот перечень пополнит Волынская область. Из-за роста заболеваемости и количества госпитализаций здесь также усилят карантин.

Карантинные ограничения в регионах: смотрите видео