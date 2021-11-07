Тепер на вході у заклад харчування перевіряють сертифікати, а в середині згідно з нормами половина місць порожні. І якщо на вихідних відвідувачі все ж є, то у будні заклади працюють ледь не у збиток.

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"Працюють зі скороченим штатом. В більшості закладів ми змінили графік роботи. Тобто всі авторські заклади наразі працюють в основному у вечірньому форматі: з 17:00 і до 23:00. Вже 2 заклади ми законсервували", – сказав генеральний директор мережі ресторанів Володимир Гнатюк.

Маємо мінімальне падіння мережею – 40%, а максимальне – 75%. Проте від колег з ресторанного бізнесу чув, що є випадки, коли реалізація впала на 90%,

– додав він.

Яка ситуація у ТРЦ

Відчутно поменшало людей і у торгових центрах міста. Бо ж тепер потрапити у магазин також можна хіба з сертифікатом або ж негативним ПЛР-тестом.

Для зручності експрес-пункт в одному із торгових центрів Львова облаштували просто на вході. Тепер там черга з охочих робити покупки. Вартість експрес-тесту 250 гривень.

"Наразі у мене немає двох доз вакцини, тому доводиться стояти у довжелезній черзі, щоб потрапити всередину. На вході є намет. І там безпосередньо роблять тести", – розповіла львів'янка Соломія.

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Додаткові обмеження у Запоріжжі

У Запоріжжі, крім звичних обмежень червоної зони, посилили контроль у транспорті. Користуватись ним дозволили лише вакцинованим, або тим, хто має ПЛР-тест або спеціальну довідку.

"Дуже велика кількість померлих щодобово, велика кількість тих, хто захворів. Щоб припинити цей ланцюжок захворювань, ввели додаткові заходи в міському транспорті", – зазначив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.

Які наслідки карантину у столиці

Колапсу у Запоріжжі не сталось, бо увесь транспорт вийшов на рейси, а от пасажирів через обмеження таки поменшало. Зовсім інша ситуація у столиці. Через схожі обмеження місто з понеділка зупинилось у заторах. У транспорті також працює спеціальна перевірка.

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Чи вплинули обмеження на вакцинацію

Хоч більшість областей зараз живуть у найсуворіших карантинних обмеженнях, все ж шалені черги у пунктах вакцинації таки зменшилися.

Ще 2 тижні тому по всій країні люди годинами стояли у черзі за вакциною. Зараз ситуація інша, тому, що у містах почали оперативно відкривати додаткові центри вакцинації, а у тих, що були, продовжили години роботи.

Наразі у червоній зоні 15 областей. Вже з 8 листопада цей список поповнить Волинська область. Через зріст захворюваності й кількості госпіталізацій тут також посилять карантин.

Карантинні обмеження в регіонах: дивіться відео