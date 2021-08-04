Есть слухи, что Клименко заменят, – политолог о ситуации в Нацполиции
Источник:24 канал
Изменения в Национальной полиции, вероятно, станут одним из наиболее актуальных вопросов. Речь может идти даже об освобождении Игоря Клименко.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко. Изменения в полиции могут быть актуальными, потому что именно она имеет ключевую роль в системе общественного порядка.
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Речь пойдет именно о замене ключевых руководителей подразделений Министерства внутренних дел. По словам политолога, кроме Нацполиции, изменения могут ожидать:
- Нацгвардию;
- Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"Ходят слухи, что Клименко, который возглавляет Нацполицию, будут менять. Вероятнее всего, у нас вскоре появится новый глава Национальной полиции", – сказал Владимир Фесенко.
Политолог о вероятности увольнения Клименко: смотрите видео
Назначение Игоря Клименко: кратко
- Кабинет министров Украины 25 сентября удовлетворил рапорт об отставке Сергея Князева и назначил на должность главы ведомства Игоря Клименко.
- Игорь Клименко почти 2 года был заместителем Сергея Князева. Его карьерный путь – от психолога центра МВД и до ответственного за кадровое обеспечение в полиции.