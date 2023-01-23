ЕС согласовал 500 миллионов военной помощи для Украины: Венгрия отказалась от блокирования

Европейский Союз согласовал новый транш для Украины. Венгрия наконец-то отказалась от блокирования этого решения.

ЕС ратифицировал выделение Украине 500 миллионов евро в понедельник, 23 января. Это подтвердил постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс, пишет 24 Канал.

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Что известно об очередной помощи ЕС

Пранцкявичюс подчеркнул, что это уже седьмой транш ЕС для Украины. Между тем, в Reuters отметили, что по словам одного из дипломатов ЕС, пакет на 500 миллионов евро одобрили вместе с дополнительными 45 миллионами на "несмертельное оборудование" для военной тренировочной миссии ЕС для Украины.

Поддержка Украины ЕС снова растет. Достигнута политическая договоренность министров иностранных дел ЕС о дополнительных 500 миллионов евро из Европейского фонда мира и 45 миллионов евро для обучения украинских солдат в рамках EUMAM миссии в Украине,

– сообщили в Постоянном представительстве Чехии при ЕС.

Кстати, соглашение о седьмом транше было достигнуто на встрече 27 министров иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе после того, как на прошлой неделе западные страны не смогли договориться об отправке Украине боевых танков, но пообещали поддержку на миллиарды.

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Ранее Венгрия блокировала выделение средств

19 января польские СМИ со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщали, что Венгрия блокирует седьмой транш помощи для Украины.

Вето Будапешта вызвало все больше возмущения среди дипломатов ЕС, поскольку оно не имеет никакого обоснования, кроме того, что способствует России. Ожидалось, что страны Евросоюза будут давить на Будапешт на встрече министров.

В конце концов, Венгрия решила отказаться от блокирования военной помощи для Украины. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины", – написал он в твиттере.