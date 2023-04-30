Есть странное движение в 2 направлениях, – Андрющенко о перемещении сил и техники в Мариуполе

Российские оккупанты понимают, что контрнаступление ВСУ неизбежно. В Мариуполе наблюдается движение живой силы и техники.

Численность войск не изменилась. Небольшую часть перебросили на север Донецкой области, вместо нее завезли новых мобилизованных, развернули полигон и готовятся к дальнейшим действиям. Об этом 24 Канала сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что известно о движении сил и техники

По словам советника главы города, наблюдается странное движение по двум направлениям:

из Мариупольского района через Мариуполь на север Донецкой области, вероятнее всего, дальше будут направляться в сторону Угледара;

в Мариупольский район и Бердянск завезены люди и боекомплект.

"Активная работа авиации. Странная траектория выпускающих снарядов. Возможно, это именно баражирующие бомбы, о которых сейчас много говорят россияне и их военкоры. Это не похоже ни на ракеты, ни на что", – отметил Андрющенко.

Советник добавил, что вчера было зафиксировано понижение работы авиации. Как ситуация будет развиваться дальше – предсказать сложно.

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