Есть страны, с которыми можем объединиться, – Жданов о возможном военно-политическом образовании
Источник:24 канал
Украину в НАТО не возьмут, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Евросоюз также находится под давлением Кремля. Поэтому Украина должна объединяться со странами, которые ее поддерживают.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Речь идет о новом военно-политическом образовании вроде "Люблинского треугольника" или Балто-Черноморского союза.
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"У нас есть страны, которые нас поддерживают и с которыми мы можем объединиться", – подчеркнул Жданов.
Вступление Украины в НАТО и ЕС
По словам военного эксперта, НАТО – это руководство к действию. Украина должна двигаться к уровню развития стран-участниц Североатлантического альянса. Нужно изменить:
- организационно-штатные структуры;
- порядок планирования и организации ведения боевых действий;
- вооружение Вооруженных сил Украины.
В ряды Объединенных сил безопасности, которые хотят создать в ЕС, Украину тоже вряд ли примут. По мнению специалиста, ЕС еще более зависим от России, чем НАТО.
Начиная с "газовой иглы", на которой они сидят, плюс подкуп и лояльность европейских политиков к России,
– подчеркнул Жданов.
Поэтому армия ЕС будет защищать только интересы европейских стран. Она будет способствовать усилению независимости Союза от стран "англо-саксонского клуба".
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Союзы с другими государствами: последние новости
- В июле 2021 года прошла первая годовщина с момента основания "Люблинского треугольника". Украина, Литва и Польша объединили усилия для противодействия России и усиления экономического сотрудничества.
- Украина и Молдова внесли изменения в Соглашение о свободной торговле 28 августа 2021 года. Документ предусматривает, что между Украиной и Молдовой будут паневро-средиземноморские правила происхождения товаров.
- Кроме этого, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали Совместную декларацию. Литва поддержала Украину в вопросе членства в ЕС.