Есть только один путь, – российский правозащитник о том, как сдержать Путина
Источник:24 канал
Владимир Путин может спровоцировать новую агрессию в сторону Украины. Однако существует единственный способ, как сдержать главу Кремля.
Речь идет о поддержке в вопросе войска. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Есть только один путь. Не мы его придумали. Это военная поддержка", – сказал Фейгин.
Фейгин: мясорубка, в которой будут потери
Правозащитник из России отметил, что дело в том, что противниками военной операции являются, как ни странно, военный генштаб в окружении Валерия Герасимова.
Они просто с карандашом в руках считают, какие будут потери, насколько велика вероятность добиться локального успеха. У них пока "не бьют" цифры,
– отметил Фейгин.
Он также отметил, что у страны-оккупантки недостаточно сил для того, чтобы:
- выйти на линию разграничения Луганской и Донецкой областей;
- ворваться в глубину территории Украины;
- захватить часть Харьковщины.
Это мясорубка, в которой будут большие потери и не факт, что можно удержать этот плацдарм. Нельзя сказать точно, что военной операции не будет, так же как сказать, что она будет точно. Если Вашингтон изменит стратегию и от риторики перейдет к реальным делам, то тогда шансов на успех будет еще меньше.
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Граница Украины с Россией: главное
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- В США заявили о готовности введения новых санкций в отношении России. Это произойдет в случае того, если Кремль продолжит нападение на Украину.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.