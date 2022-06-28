"Есть угрозы забирать родительские права": оккупанты в Запорожье готовятся к 1 сентября в школах

На территории оккупированной части Запорожья родители массово отказываются вести своих детей в школы 1 сентября. Ведь у школьников будет продолжаться дистанционное обучение в украинских школах и по украинской программе.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что российские захватчики поняли, что их никто не поддерживает, потому начали запугивать население.

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Именно поэтому оккупанты угрожают "лишением родительских прав", не известно откуда у них такие полномочия, но к таким запугиваниям они активно прибегают.

– сообщает журналист из Запорожья.

Продолжается борьба оккупантов с местными, они не гнушаются никакими запугиваниями, также отмечает корреспондент. По его словам, коллаборантам важно составить хоть какие-то списки из тех детей, которые все же придут 1 сентября на обучение.

Корреспондент также добавляет, что ранее российские захватчики угрожали "учить" тех детей, которые не пройдут "тестирование". Пытались организовать "проверки знаний", но таких детей было очень мало, поэтому они перешли к следующему этапу – массовому запугиванию.

Актуальная ситуация на Запорожье за сутки 27 июня

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Основные усилия россиян направлены на удержание занятых территорий.

В течение суток враг совершил 47 обстрелов позиций украинских защитников. Россияне атаковали ВСУ из реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Орехова, Преображенки. В полицию поступило 19 сообщений о последствиях разрушений.

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Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, российские оккупанты пытаются украсть все, до чего дотянутся их руки. Имущество, лекарства, гуманитарная помощь, урожай – под пристальным "вниманием" врага оказывается все.

Также он добавил, что уже на следующей неделе начинается жатва, поэтому россияне готовятся к очередным грабежам наших трудолюбивых аграриев. Оккупанты уже вывезли в Крым сотни тысяч тонн наших урожаев, но варварам этого мало.

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