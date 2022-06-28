Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що російські загарбники зрозуміли, що їх ніхто не підтримує, тому почали залякувати населення.

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Саме тому окупанти погрожують "позбавленням батьківських прав", не відомо звідки у них такі повноваження, але до таких залякувань вони активно вдаються,

– повідомляє журналіст із Запоріжжя.

Триває боротьба окупантів із місцевими, вони не гребують жодними залякуваннями, також зазначає кореспондент. За його словами, колаборантам важливо скласти бодай якісь списки з тих дітей, які все ж прийдуть 1 вересня на навчання.

Кореспондент також додає, що раніше російські загарбники погрожували на "навчати" тих дітей, які не пройдуть "тестування". Намагались організувати "перевірки знань", але таких дітей було дуже мало, тому вони перейшли до наступного етапу – масового залякування.

Актуальна ситуація на Запоріжжі за добу 27 червня

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу суттєво не змінилася. Основні зусилля росіян спрямовані на утриманні зайнятих територій.

Протягом доби ворог здійснив 47 обстрілів позицій українських захисників. Росіяни атакували ЗСУ з реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Гуляйполя, Оріхова, Преображенки. До поліції надійшло 19 повідомлень щодо наслідків руйнувань.

Окупанти цинічно грабують запорізьких фермерів

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, російські окупанти намагаються вкрасти усе, до чого дотягнуться їхні руки. Майно, ліки, гуманітарна допомога, врожай – під пильною "увагою" ворога опиняється все.

Також він додав, що вже наступного тижня розпочинаються жнива, тому росіяни готуються до чергових грабунків наших працьовитих аграріїв. Окупанти вже вивезли до Криму сотні тисяч тонн наших врожаїв, але варварам цього мало.

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