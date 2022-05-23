Есть устойчивая цепь поставки оружия в Украину, которую Россия не сможет разорвать, – Белый дом

В Белом доме заявили, что Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину. В частности, потому, что цепь поставки оружия в наше государство устойчива.

Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Это случилось на брифинге 22 мая – на 88-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Помимо оружия, нет аргументов – Россия понимает только силу, – Подоляк

Белый дом заверил, что имеет устойчивую цепь поставки оружия

Джейк Салливан ответил на вопрос, действительно ли россияне попали в оружие, предоставленное США нашей стране. Советник Джо Байден объяснил, что нет данных, чтобы подтвердить эту информацию.

Есть диверсифицированная и устойчивая цепь поставки этого оружия в Украину. Поэтому даже если россиянам иногда удается поразить и ударить по той или иной партии на территории Украины, со стратегической точки зрения это не остановит военную помощь, которую мы оказываем,

– объяснил Салливан.

Также его спросили о том, как повлияло на внутреннюю политику США выделение 40 миллиардов долларов Украине. В частности, советник президента США заявил, что эта помощь является инвестицией в безопасность и мир:

"когда речь идет об Украине, президент был очень прямолинейным – если Соединенные Штаты не будут работать с союзниками-единомышленниками, чтобы противостоять агрессии, мы заплатим в будущем более высокую цену;

так что он действительно верит, что инвестиции в борьбу народа Украины в защиту своей страны и инвестиции в поддержку наших союзников, живущих в тени российской агрессии – это правильные инвестиции с точки зрения долговременного вклада в мир, безопасность и стабильность».

Также Салливан рассказал, что часть 40-миллиардного пакета помощи подпадает под действие президентского распределительного полномочия, позволяющего Байдену немедленно направлять оборудование или услуги по военным запасам США без согласия Конгресса. Добавил также, что в течение следующих нескольких дней министр обороны и министр иностранных дел США направят президенту Байдену свои рекомендации по этим средствам.

Кратко о помощи от США

Президент США Джо Байден 21 мая подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине . Эти деньги нашему государству направят, чтобы помочь сделать Россию в войне, которую начала Москва.

Уже известно, куда ориентировочно пойдут 40 миллиардов долларов , в том числе: 13,8 миллиарда долларов – для Госдепа США, в основном на Фонд экономической поддержки для того, чтобы помочь украинскому правительству выполнять свою работу, 11 – на оружие и военное оборудование, 8,7 – на пополнение запасов оружия, которое уже получила Украина, 6 – на помощь ВСУ, 4,4 – для поставки продовольствия в Украину и другие европейские страны, 3,9 – на финансирование операций Европейского командования, в том числе разведывательную поддержку.

Американское издание написало 20 мая, что ожидают, что в ближайшем будущем США оставят в Европе около 100 тысяч военнослужащих . Однако речь идет о ситуации, если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

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Джо Байден во вторник обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российскую войну против Украины. Также они будут говорить о последствиях нападения России на Украину.