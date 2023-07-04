ЧВК "Вагнер" не будет воевать в Украине: разведка рассказала, есть ли еще враги на поле боя

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что вагнеровцы еще есть на украинской земле. Однако заверил, что они уже не находятся на столкновении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что у них есть информация о том, что наемники ЧВК "Вагнер" еще полностью с оккупированных украинских территорий враги не вывели. Однако ранее глава разведки Кирилл Буданов уверял, что компания уже не будет воевать в Украине.

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Где находятся наемники из ЧВК "Вагнер"

Сейчас есть информация, что вагнеровцы участия в боевых столкновениях не принимают. С временно оккупированных территорий они полностью не выведены,

– заявил Юсов.

По его словам, пока еще есть база в Луганской области, которую они обустраивали длительное время. Поэтому враги там находятся. Также есть наемники Пригожина и по другим направлениям, однако – в незначительном количестве.

"Но на линии столкновения не участвуют и постепенно выводятся оттуда", – пояснил представитель разведки.

Кто именно не будет воевать в Украине

Андрей Юсов уточнил, что на самом деле в Украине не будет воевать ЧВК "Вагнера" как организованная структура.

То есть силы и средства, командование – ЧВК "Вагнер" участия (на территории Украины – 24 Канал) принимать не будет. Понятно, что отдельно взятые участники могут воевать кое-где. Но думаю, вряд ли у значительного количества из них будет к этому мотивация,

– объяснил представитель разведки.

В первую очередь говорится о том, что в Украину могут вернуться те вагнеровцы, которые подпишут контракт с российским минобороны.

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