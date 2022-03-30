Есть вероятность, что мы потеряли уже сотни детей, – Зеленский

После циничного нападения России украинцам придется не только отстраивать города и проводить разминирование земли и моря. В первую очередь начнется реабилитация военных и гражданского населения, ведь каждый гражданин Украины пережил травмирующий опыт.

Об этом в обращении к правительству Норвегии еще раз подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что за время войны наша нация понесла значительные потери. В частности, среди детей.

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Зеленский подчеркнул, что украинцы делают все возможное, чтобы отразить российскую агрессию, защитить наше государство и уберечь демократический образ жизни. Однако цена, которую придется за это платить – невероятно страшна.

Сегодня известно о гибели уже 145 детей, и это только официально подтвержденное число,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что в оккупированных районах невозможно установить точное количество погибших, так что их может быть значительно больше.

Вполне возможно, что мы потеряли сотни, только вдумайтесь, сотни детей. Просто детей,

– с грустью констатировал президент.​

Обратите внимание, Владимир Зеленский призвал Норвегию вместе противодействовать государству-агрессору. Он подчеркнул, что в Арктическом регионе накоплено количество российских войск, не имеющее никакого нормального объяснения.

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