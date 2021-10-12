Есть вопросы к Любченко, – Верещук о возможных кадровых изменениях в Кабмине

В Кабинете Министров Украины может произойти перезагрузка. В частности у депутатов возникли вопросы к первому вице-премьеру – министру экономики Алексею Любченко.

Также в парламенте говорят о возможной отставке еще ряда министров. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Верещук рассказала о кадровых переменах в Кабмине

По ее словам, в Раде обсуждают замену многих членов правительства. Говорится и о министре юстиции Денисе Малюське, и о министре обороны Андрее Таране.

Говорят о господине Любченко. Говорят, что есть вопросы к его работе,

– отметила депутат.

И подчеркнула, что только недавно народные избранники голосовали за его назначение. Впрочем, пока это лишь предположения. Поэтому необходимо дождаться предметных обсуждений.

. Верховная Рада 20 мая 2021 года поддержала назначение Алексея Любченко первым вице-премьером – министром экономики. Он сменил на этом посту Игоря Петрашко.

По мнению Верещук, отставка чиновников – это не наказание, а нормальный процесс в демократической стране. И для общества должно быть понятно, почему министр ушел с должности. А также, что принесет тот, кто его заменит.

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