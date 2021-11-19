Есть возможность, что Россия через Беларусь будет отправлять мигрантов в Украину, – Монастырский

Денис Монастырский предположил, что Россия может отправить поток мигрантов из Беларуси в Украину. Правоохранители уже готовятся реагировать на возможную угрозу.

МВД готовится защищать границу от мигрантов

Сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси является стабильной. Однако задача правоохранителей – остановить возможный массовый поток мигрантов и не дать им попасть в Украину. Об этом министр внутренних дел заявил на заседании Верховной Рады 19 ноября.

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Мы уже проработали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали вероятные сценарии их действий, спланировали применение сил, привлекли авиацию,

– сообщил политик.

Он отметил, что правоохранители определили 10 потенциально уязвимых участков на границе. Их общая протяженность составляет 270 километров.

Меры безопасности на границе

К дежурствам привлекли 15 вертолетов, 2 самолета и 44 БПЛА;

пограничники провели учения с проработкой различных сценариев. Через 2 недели состоятся полевые учения различных сил средств для противодействия наплыву мигрантов;

к охране госграницы привлекут тактику эшелонного прикрытия. Первый состав будет без оружия, только в средствах защиты;

в случае агрессивных действий мигрантов, которые будут угрожать жизни пограничников, второму эшелону разрешили использовать огнестрельное оружие.

Пограничников разместят в базовых точках вдоль границы. Оттуда они должны достичь критических точек за 30 – 60 минут.

Кстати, 19 ноября правительство создаст межведомственный координационный штаб противодействия миграционному кризису. Вскоре определят его состав.

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Как пограничники будут коммуницировать с мигрантами

Для информирования мигрантов о недопустимости пересечения границы Украины, правоохранители будут использовать мобильные устройства звукоусиления. Кроме того, украинские операторы связи будут отправлять беженцам предупреждения в sms на английском и арабском языках.

Искусственным миграционным кризисом руководят российские спецслужбы. Это первый этап, а второй зависит от реакции Евросоюза. Кремль нанесет максимальный ущерб. Мы обязаны реагировать и препятствовать,

– предупредил Монастырский.

Он подчеркнул, что надежным противодействием агрессии является строительство надлежащей границы Украины по всей протяженности. Прежде всего – с Беларусью и Россией.

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