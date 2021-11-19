Есть возможность, что Россия через Беларусь будет отправлять мигрантов в Украину, – Монастырский
Источник:24 канал
Денис Монастырский предположил, что Россия может отправить поток мигрантов из Беларуси в Украину. Правоохранители уже готовятся реагировать на возможную угрозу.
МВД готовится защищать границу от мигрантов
Сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси является стабильной. Однако задача правоохранителей – остановить возможный массовый поток мигрантов и не дать им попасть в Украину. Об этом министр внутренних дел заявил на заседании Верховной Рады 19 ноября.
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Мы уже проработали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали вероятные сценарии их действий, спланировали применение сил, привлекли авиацию,
– сообщил политик.
Он отметил, что правоохранители определили 10 потенциально уязвимых участков на границе. Их общая протяженность составляет 270 километров.
Меры безопасности на границе
- К дежурствам привлекли 15 вертолетов, 2 самолета и 44 БПЛА;
- пограничники провели учения с проработкой различных сценариев. Через 2 недели состоятся полевые учения различных сил средств для противодействия наплыву мигрантов;
- к охране госграницы привлекут тактику эшелонного прикрытия. Первый состав будет без оружия, только в средствах защиты;
- в случае агрессивных действий мигрантов, которые будут угрожать жизни пограничников, второму эшелону разрешили использовать огнестрельное оружие.
Пограничников разместят в базовых точках вдоль границы. Оттуда они должны достичь критических точек за 30 – 60 минут.
Кстати, 19 ноября правительство создаст межведомственный координационный штаб противодействия миграционному кризису. Вскоре определят его состав.
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Как пограничники будут коммуницировать с мигрантами
Для информирования мигрантов о недопустимости пересечения границы Украины, правоохранители будут использовать мобильные устройства звукоусиления. Кроме того, украинские операторы связи будут отправлять беженцам предупреждения в sms на английском и арабском языках.
Искусственным миграционным кризисом руководят российские спецслужбы. Это первый этап, а второй зависит от реакции Евросоюза. Кремль нанесет максимальный ущерб. Мы обязаны реагировать и препятствовать,
– предупредил Монастырский.
Он подчеркнул, что надежным противодействием агрессии является строительство надлежащей границы Украины по всей протяженности. Прежде всего – с Беларусью и Россией.
Последние новости о ситуации на границе Беларуси и Польши
- Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда туда пришли тысячи мигрантов.
- За время кризиса на границе погибли 12 мигрантов, среди них был 1-летний младенец. Кроме того, обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Мужчину госпитализировали.
- По данным СМИ, около 170 мигрантов хотят вернуться на родину в Ирак. По словам пресс-секретаря МИД Ахмеда Аль-Сахафи, люди добровольно предоставляют свои документы.
- В ночь на 18 ноября сотня беженцев прорвалась на территорию Польши через проем в заграждении, который сделали белорусские силовики.