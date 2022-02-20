Есть желающие: в терроборону хотят разрешить записываться людям до 70 лет
Источник:"Радио Свобода"
Есть люди, которые хотят служить и могут служить в территориальной обороне. Но – не проходят по возрасту.
Такую ситуацию украинские власти хотят исправить. Об этом рассказал начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сергей Собко.
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Предельный возраст бойцов терробороны могут увеличить до 70 лет
Чтобы привлечь больше людей в территориальную оборону, предельный возраст участников могут увеличить. Об этом рассказал представитель штаба Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко.
Он сообщил, что есть люди, желающие записаться в терроборону и имеющие силы служить, но не проходящие по возрастному цензу.
Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 – до 65 или до 70,
– сказал Собко.
Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. Пока же ограничения по возрасту действуют: бойцом терробороны может стать человек от 18 до 60 лет.Напомним: с 1 января 2022 года в Украине вступили в силу положения закона "Об основах национального сопротивления". Именно этот документ позволил создавать добровольческие формирования территориальных общин с правом использовать личное охотничье оружие.
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