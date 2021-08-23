Есть жесткий конфликт, – Казанский о перепалке Шария и Гужвы

Между пророссийским блогером Анатолием Шарием и главным редактором "Страна.UA" Игорем Гужвой возник публичный конфликт. Интернет-издание обнародовало заявления экс-партийцев Шария, а он жестко отреагировал.

Об этом сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в авторской программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом на 24 канале. "Страна.UA" репостит громкие заявления экс-депутатов "Партии Шария", а ее основатель обвиняет Гужву и его заместителя Светлану Крюкову.

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"Есть жесткий конфликт между Шарием, Гужвой и в целом изданием "Страна.UA", – подчеркнул Казанский.

Из "Партии Шария" выходят депутаты

По словам журналиста, издание поддержало некоторых членов "Партии Шария", которые со скандалом вышли из нее. Сама же политсила распадается, потому что ее покидают депутаты в Одессе и Харькове.

"Они обвиняют Шария и его жену в том, что те авторитарно управляют этой партией, не дают людям на местах работать, а только сверху им ставят задачи и они выполняют чьи-то заказы", – рассказал Казанский.

Харьковский депутат Владимир Плетнев сообщил, что 17 августа из "Партии Шария" исключили Сергея Сироту и Никиту Роженко. Еще в 2020 году политсилу покинули Алексей и Олег Нагаткин и Зоя Кускова.

По словам Казанского, Шарий публично пообещал отомстить Владимиру Зеленскому и его родственникам. Впрочем, как он это будет делать, пока неизвестно.

Что будет дальше с Шарием и изданием

После введения санкций СНБО, сайт "Страна.UA" уже недоступен. В то же время ресурсы "Партии Шария", вероятно, ждет судьба медиа Виктора Медведчука.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

Санкции против Шария и "Страна.UA": коротко