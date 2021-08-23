Про це сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський в авторській програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом на 24 каналі. "Страна.UA" репостить гучні заяви ексдепутатів "Партії Шарія", а її засновник звинувачує Гужву та його заступницю Світлану Крюкову.

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"Є жорсткий конфлікт між Шарієм, Гужвою і взагалі виданням "Страна.UA", – підкреслив Казанський.

З "Партії Шарія" виходять депутати

За словами журналіста, видання підтримало деяких членів "Партії Шарія", які зі скандалом вийшли з неї. Сама ж політсила розпадається, бо її покидають депутати в Одесі та Харкові.

"Вони звинувачують Шарія і його дружину в тому, що ті авторитарно керують цією партією, не дають людям на місцях працювати, а лише зверху їм ставлять завдання й вони виконують чиїсь замовлення", – розповів Казанський.

Довідка. Харківський депутат Володимир Плетньов повідомив, що 17 серпня із "Партії Шарія" виключили Сергія Сироту і Микиту Роженка. Ще у 2020 році політсилу покинули Олексій та Олег Нагаткін і Зоя Кускова.

За словами Казанського, Шарій публічно пообіцяв помститися Володимиру Зеленському та його родичам. Втім, як саме він це робитиме, наразі невідомо.

Що буде далі з Шарієм і виданням

Після введення санкцій РНБО, сайт "Страна.UA" уже недоступний. Водночас на ресурси "Партії Шарія", ймовірно, також чекає доля медіа Віктора Медведчука.

Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

Санкції проти Шарія і "Страна.UA" : коротко