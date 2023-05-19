Теперь официально: украинский язык добавили в систему переводов Еврокомиссии

Украинский язык внесли в приложение eTranslation, переводящее документы Еврокомиссии на все 24 языка ЕС. Это поможет быстрее анализировать и внедрять европейские нормы права в Украине.

Ко всем официальным языкам Европейского Союза, уже имеющимся в приложении, 19 мая добавился еще и украинский. Добавили его в рамках программы "Цифровая Европа", в которую Украина присоединилась еще в 2022 году.

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Украинский язык в приложении eTranslation

Теперь переводить документы с английского на украинский станет еще проще, ведь с мая 2023 года для украинцев доступно приложение eTranslation.

Теперь мы можем переводить законодательные акты ЕС с английского на украинский. Это поможет быстрее их анализировать и имплементировать. И наоборот — украинское законодательство теперь может быть переведено на языки стран ЕС,

– сообщили в Минцифре.

В Минцифри сообщили, что для Украины это важный стратегический шаг, который будет способствовать переговорам по членству в Европейском Союзе.

Что известно о работе Минцифры: последние новости

Михаил Федоров рассказал, что вскоре в Дія может появиться новая функция – искусственный интеллект "Надежда", что будет отвечать на вопросы относительно государственных услуг на понятном языке. Пока неизвестно, когда заработает OpenAI, однако в Минцифре уже заявили, что он не будет использовать персональные данные и будет максимально безопасным.

Накануне в Министерстве цифровых трансформаций также сообщалось, что в скором времени водители смогут отказаться от пластикового удостоверения, а в Дія появится новая услуга – "Растаможка". Также в Дія можно будет изменить и отменить надлежащего пользователя автомобиля.

В Минцифры также пояснили, что, несмотря на создание новой функции – электронного военного билета, повестки через приложение поступать не будут. Впрочем, пока в министерстве тоже не рассказывают, как будет работать электронный военный билет.

. eTranslation – это бесплатный онлайн-инструмент, который использует Еврокомиссия для перевода документов. Официально он был запущен еще 15 ноября 2017 года. Свободно использовать приложение могут учреждения ЕС, университеты, государственные администрации и европейские неправительственные организации. Кроме стран Евросоюза приложение также доступно для жителей Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Украины.