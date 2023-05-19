До усіх офіційних мов Європейського Союзу, що вже є у застосунку, 19 травня додалася ще й українська. Додали її в межах програми "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася ще 2022 року.

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Українська мова в додатку eTranslation

Відтепер перекладати документи з англійською на українську стане ще простіше, адже з травня 2023 року для українців доступний застосунок eTranslation.

Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки — українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС,

– повідомили в Мінцифрі.

У Мінцифрі повідомили, що для України це – важливий стратегічний крок, що сприятиме переговорам щодо членства у Європейському Союзі.

Довідка. Застосунок eTranslation – це безкоштовний онлайн-інструмент, що використовує Єврокомісія для перекладу документів. Офіційно його запустили ще 15 листопада 2017 року. Вільно користуватися застосунком можуть установи ЄС, університети, державні адміністрації і європейські неурядові організації. Та окрім країн Євросоюзу застосунок також доступний для жителів Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та України.

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