В Казахстане разбился военный вертолет Eurocopter EC-145: к поиску привлекли дроны и авиацию

В Казахстане 25 июля исчез военный вертолет Eurocopter EC-145. Впоследствии стало известно, что он разбился в районе города Отара.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана.

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Что известно об авиакатастрофе в Казахстане?

По данным министерства, вечером 25 июля в Алматинской области Казахстана исчез с радаров военный вертолет Eurocopter EC-145. Он вылетел из Лугового и должен был прибыть в Отар. На борту находились трое членов экипажа.

После исчезновения связи МЧС начало масштабную поисково-спасательную операцию. Утром 26 июля спасатели обнаружили обломки вертолета. Вероятно, они принадлежат Силам воздушной обороны Республики Казахстан.

К поисково-спасательной операции привлечено около 200 спасателей, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС,

– говорится в сообщении.

Сейчас специальные комиссии устанавливают причины катастрофы. Информацию о судьбе экипажа пока не разглашают.

К слову, в Украине 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошла техническая неисправность. Западный истребитель разбился, но, к счастью, пилот успел катапультироваться и не пострадал. На земле жертв также нет. Причины инцидента устанавливает специальная комиссия.

До этого авиакатастрофа произошла с самолетом F-16, в результате которой, к сожалению, погиб пилот Максим Устименко