Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Казахстану.

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Що відомо про авіатрощу в Казахстані?

За даними міністерства, увечері 25 липня в Алматинській області Казахстану зник із радарів військовий вертоліт Eurocopter EC-145. Він вилетів із Лугового та мав прибути до Отара. На борту перебували троє членів екіпажу.

Після зникнення зв'язку МНС розпочало масштабну пошуково-рятувальну операцію. Вранці 26 липня рятувальники виявили уламки вертольота. Ймовірно, вони належать Силам повітряної оборони Республіки Казахстан.

До пошуково-рятувальної операції залучено близько 200 рятувальників, 40 одиниць техніки, 15 плавзасобів, 4 кінологічні розрахунки та 2 повітряні судна МНС,

– йдеться в повідомленні.

Наразі спеціальні комісії встановлюють причини катастрофи. Інформацію щодо долі екіпажу поки не розголошують.

До слова, в Україні 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася технічна несправність. Західний винищувач розбився, але, на щастя, пілот встиг катапультуватися та не постраждав. На землі жертв також немає. Причини інциденту встановлює спеціальна комісія.

До цього авіакатастрофа сталась з літаком F-16, внаслідок якої, на жаль, загинув пілот Максим Устименко