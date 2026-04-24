Европа стала активной площадкой для распространения российской пропаганды. Об этом говорится в расследовании Insight news.

Как прокремлевский контент Euromore, подпадающий под санкции, распространялся по Европе?

До введения санкций ЕС против платформы Euromore в апреле 2026 года ее контент уже имел устойчивую и разветвленную систему распространения в европейском информационном пространстве.

Важно! Euromore – это медиаплатформа, которую Европейский Союз идентифицирует как часть российской информационной инфраструктуры и неофициальный ретранслятор прокремлевской пропаганды. Платформа распространяет, перерабатывает и легитимизирует российские нарративы и дезинформацию, адаптируя их для европейской аудитории.

Расследование выявило, что материалы платформы регулярно подхватывали и тиражировали пророссийские, ультраправые и маргинальные медиаресурсы по меньшей мере в пяти странах ЕС и Великобритании, создавая эффект широкого присутствия без централизованной координации.

Во Франции Euromore прямо упоминался как источник в публикациях нескольких сайтов, которые воспроизводили интервью с известными пророссийскими комментаторами без существенной критической проверки. В Испании и Чехии те же интервью с американскими экс-чиновниками и экспертами были переведены или переосмыслены локальными ресурсами, что позволило нарративам быстро выйти за пределы одной языковой аудитории.

По данным Insight news, наиболее масштабным примером стала Германия, где одна и та же публикация была синхронно размещена на не менее восьми различных доменах. Это создало эффект многократного подтверждения одного и того же месседжа – типичный признак информационного усиления через сеть дублирующих платформ.

В Великобритании материалы Euromore использовались даже в контексте фейковых новостных ресурсов, стилизованных под известные медиа, что свидетельствует о более агрессивном уровне манипуляции – от простого перепечатывания до включения в полностью сфабрикованные сюжеты.

Что известно о санкциях против Euromore?

В апреле 2026 года Совет ЕС ввел санкции против еще двух организаций, причастных к гибридным операциям России, в частности к пропаганде и распространению дезинформации. Известно, что именно тогда в список попала платформа Euromore.

Великобритания ввела ограничения еще раньше. Это произошло в декабре 2025 года. Тогда, под санкционный пакет попало немало прокремлевских лиц и ресурсов. В частности, структуры: