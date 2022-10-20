"Эвакуация" населения в Херсонской области: Яковина назвал главные версии, зачем это России

Российские оккупационные власти объявили о так называемой "эвакуации" из Херсонской области. Сейчас есть несколько разных версий, зачем захватчики решили вывозить людей.

Об этом 24 каналу рассказал журналист Иван Яковина. По его словам, пока трудно понять, зачем оккупанты хотят вывезти людей из Херсона. Есть несколько разных версий.

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Оккупанты чего-то боятся

Как рассказал Яковина, один из вариантов – оккупанты хотят применить ядерное оружие в регионе, хотя это выглядит маловероятно. Или не хотят пойти на большие жертвы среди мирного населения. Однако, как показала эта война, россияне не учитывают гражданских. Еще одна версия, о которой говорят последние дни – оккупанты хотят взорвать Каховскую ГЭС.

Несмотря на это, сейчас трудно понять, что происходит в Херсонской области. Ведь представители Генштаба ВСУ никак не освещают информацию, пока идет операция. Различные данные уходят с российской сети, но там много фейков.

Россияне пишут, что Украина пошла в наступление. Они его отразили. Но подтверждений вообще нет. В том числе и по специальному методу, где можно увидеть количество пожаров из космоса или резких изменений температур в регионе. Спутниковые данные не показывают, что там было наступление. Россияне врут,

– отметил Яковина.

По его мнению, если россияне вывозят на другой берег оккупационные администрации, то они действительно чего-то боятся. По всей вероятности, оккупанты переживают, что во время контрнаступления ВСУ местные жители будут помогать украинцам.

Еще одна версия – достаточно реально, что под прикрытием "эвакуации" мирного населения оккупанты будут вывозить собственные войска. В регионе осталось мало рабочих переправ. Если россияне бросят все на дамбу возле Каховской ГЭС, там их быстро уничтожат с помощью HIMARS. А в таком случае они смогут распределить вывоз войск во времени и пространстве.

Почему оккупанты начали "эвакуацию" в Херсонской области - мнение Яковины: смотрите видео

Добавим, как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, эта вся так называемая "эвакуация" в Херсонской области – это попытка депортации и завоза других граждан на эти территории.

Такой ход российские оккупанты предпринимали еще в 2014 году в Крыму. Но тогда цивилизованный мир не отреагировал на это преступление. Поэтому российский диктатор Путин хочет повторить этот сценарий. Данилов подчеркнул, что оккупантов должны осудить все институты, которые только есть в мировом сообществе.