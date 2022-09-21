Гауляйтер Запорожья бредит "независимостью" области, но "в составе россии": обратился к путину

Коллаборант евгений балицкий обратился к российскому диктатору владимиру путину. Он хочет как можно скорее войти "в состав россии".

Соответствующее обращение балицкий опубликовал в своем телеграм-канале. Коллаборант никак не дождется проведения "референдума".

По теме Колаборант евгений балицкий попросил перевести его из Запорожья в Крым

Как балицкий обратился к путину

Так, коллаборант обратился к российскому диктатору с просьбой рассмотреть возможность вхождения Запорожской области в состав россии, если жители региона "поддержат соответствующее решение на референдуме".

Обратился с просьбой рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав россии на правах субъекта россии,

– сказал гауляйтер.

Напомним, что ранее евгению балицкому объявили о подозрении в госизмене. Это удалось сделать благодаря материалам, собранным Службой безопасности Украины.

Кто такой балицкий

Евгений балицкий – бывший народный депутат-регионал. С 2020 года он являлся депутатом Запорожского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Коллаборант критикует украинские власти и с нетерпением ждет, когда в Запорожье наконец-то воцарится "русский мир".

Достойно внимания – Евгений балицкий получил подозрение в госизмене: смотрите видео