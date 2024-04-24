Теперь без самолетов, квартир и авто: у коллаборанта Балицкого и его родных ВАКС изъял имущество

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать имущество бывшего народного депутата, заочно осужденного за госизмену Евгения Балицкого. Среди конфискованного имущества были самолеты, а также несколько единиц транспортных средств.

В Министерстве юстиции Украины отметили, что имущество также арестовали и у родственников коллаборанта Евгения Балицкого. Говорится о его отце и сыне.

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ВАКС арестовал имущество Балицкого и его родственников

В Минюсте отметили, что 23 апреля 2024 года ВАКС своим решением частично удовлетворил исковое заявление министерства о применении к Балицкому Евгению Витальевичу, Балицкому Виталию Брониславовичу и Балицкому Александру Евгеньевичу санкции взыскания активов в доход государства.

В конце концов согласно решению суда было взыскано ряд транспортных средств, принадлежавших Балицким.

Решением суда в доход государства взыскано:

недвижимое имущество (квартиры, жилой дом, земельные участки в городе Мелитополь);

движимое имущество (4 легковых авто);

самодельное туристическое судно;

корпоративные права ООО "Мелитопольский автогидроагрегат", ЧП "Рекламное агентство "Бриз", ООО "Бастион М-70", ООО "Лигион", ООО "Телерадиокомпания "МТВ-Плюс", ООО "Аквабиом", ООО "Мелитопольский завод подшипников скольжения", ЧАО "Детское учреждение оздоровления и отдыха "Салют", ООО "Авиационная группа";

денежные средства, размещены на банковских счетах;

4 воздушных судна типа/модели: Cessna172RG;

1 воздушное судно типа/модели: Model 76, Duchess.

Спасибо за предоставленную информацию Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Государственной авиационной службе Украины.

Отдельную благодарность выражаем председателю Запорожская областная государственная администрация, начальнику областной военной администрации – Федорову Ивану Сергеевичу, – написали в Минюсте.

В то же время ВАКС было отказано в удовлетворении исковых требований Минюста в части взыскания в доход государства 10% доли в уставном капитале ООО "Бастион М-70", которой, по мнению истца, опосредованно владеет отец Евгения Балицкого.

Что известно о семье Балицких