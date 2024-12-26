Бывший начальник Одесского ТЦК Борисов снова предстанет перед судом

Бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова будут судить за вероятное совершение двух правонарушений во время военного положения. Правоохранители будут требовать арестовать его без возможности внесения залога.

25 декабря ГБР написало о задержании Евгения Борисова. Суд будет избирать бывшему военкому меру пресечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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В чем обвиняют Борисова

По данным расследования, скандальный начальник Одесского ТЦК во время работы оформил себе "небоевую травму", чтобы получить дополнительную выплату в апреле – июне 2022 года в размере 165 480 гривен. Также Евгения Борисова подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Как отметила Татьяна Сапьян, Борисов находится в СИЗО с лета 2023 года. В этом году дело бывшего военкома передали в суд.

Сторона обвинения будет просить у суда меру пресечения содержание под стражей без альтернативы внесения залога, – отметила пресс-секретарь.

Сапьян также добавила, что адвокаты Евгения Борисова будут пытаться делать все возможное, чтобы уменьшить сумму залога. Если Борисов выйдет на свободу, то может попытаться скрыться от следствия.

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