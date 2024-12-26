Бывший начальник Одесского ТЦК Борисов снова предстанет перед судом
Бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова будут судить за вероятное совершение двух правонарушений во время военного положения. Правоохранители будут требовать арестовать его без возможности внесения залога.
25 декабря ГБР написало о задержании Евгения Борисова. Суд будет избирать бывшему военкому меру пресечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
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В чем обвиняют Борисова
По данным расследования, скандальный начальник Одесского ТЦК во время работы оформил себе "небоевую травму", чтобы получить дополнительную выплату в апреле – июне 2022 года в размере 165 480 гривен. Также Евгения Борисова подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
Как отметила Татьяна Сапьян, Борисов находится в СИЗО с лета 2023 года. В этом году дело бывшего военкома передали в суд.
Сторона обвинения будет просить у суда меру пресечения содержание под стражей без альтернативы внесения залога, – отметила пресс-секретарь.
Сапьян также добавила, что адвокаты Евгения Борисова будут пытаться делать все возможное, чтобы уменьшить сумму залога. Если Борисов выйдет на свободу, то может попытаться скрыться от следствия.
Другие дела против Евгения Борисова
- В прошлом году журналисты УП выяснили, что семья начальника одесского военкома Евгения Борисова во время полномасштабного вторжения России приобрела на испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов.
- Другое уголовное производство касается уклонения Евгения Борисова от службы в ВСУ. Следствие установило, что во время военного положения он ездил на отдых в Испанию и на Сейшелы. Он выехал за границу под видом "человека, пострадавшего в результате российской агрессии". За неявку на службу без причин экс-начальнику Одесского ТЦК грозит до 10 лет лишения свободы.
- В мае Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 142 миллиона гривен. У его родственников обнаружили дорогую недвижимость и автомобили.
- Уже 24 июля 2023 года ГБР впервые задержало бывшего военкома. Его имущество в Украине арестовали. Тогда Борисова удерживали под стражей с возможностью внесения залога 12 миллионов гривен.