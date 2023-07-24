В сети удивлялись, что Борисова задержали неподалеку от здания ГБР: действительно ли это так

24 июля в Киеве задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. В сети начала распространяться информация, что его поймали недалеко от здания ГБР.

Действительно ли это так – узнавал 24 Канал. Напомним, что в ГБР уже показали видео задержания экс-военкома Борисова.

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Где задержали Борисова

В сети активно начала распространяться информация, что якобы задержали Борисова в нескольких десятках метров от здания ГБР.

Спикер ГБР Ольга Чеканова сообщила 24 Каналу, что на самом деле задержание произошло не возле здания ГБР.

Просто уже начали снимать те действия, которые происходили, возле центрального помещения ГБР,

– отметила она.

Чеканова добавила, что меру пресечения Борисову будут избирать завтра, 25 июля, в Киеве.

Задержание Борисова / Фото ГБР

Что этому предшествовало