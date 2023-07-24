В сети удивлялись, что Борисова задержали неподалеку от здания ГБР: действительно ли это так
24 июля в Киеве задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. В сети начала распространяться информация, что его поймали недалеко от здания ГБР.
Действительно ли это так – узнавал 24 Канал. Напомним, что в ГБР уже показали видео задержания экс-военкома Борисова.
К теме Бывшему одесскому военному Борисову сообщили о подозрении, но он исчез
Где задержали Борисова
В сети активно начала распространяться информация, что якобы задержали Борисова в нескольких десятках метров от здания ГБР.
Спикер ГБР Ольга Чеканова сообщила 24 Каналу, что на самом деле задержание произошло не возле здания ГБР.
Просто уже начали снимать те действия, которые происходили, возле центрального помещения ГБР,
– отметила она.
Чеканова добавила, что меру пресечения Борисову будут избирать завтра, 25 июля, в Киеве.
Задержание Борисова / Фото ГБР
Что этому предшествовало
- Ранее ГБР выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 миллионов гривен.
- В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 миллиона гривен.
- Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро.
- Теперь бывшему военному грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
- Кстати, работники ГБР начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.
- Отметим, что на днях Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, в то же время он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, месторасположение и так далее.
- Два дня длились активные поиски и, в конечном счете, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве.
- Теперь работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.