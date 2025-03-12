Навсегда 45 лет: на войне погиб военный Евгений Чумак из Бахмута

Выполняя боевую задачу по защите Украины на фронте 7 марта 2025 года погиб Евгений Чумак из Бахмута. Свой последний бой воин принял в районе Кондрашовки, что в Харьковской области. Воин не смог вернуться в родной город, который уничтожили российские оккупанты.

Отважного воина похоронят в Старом Мерчике на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Валковский городской совет.

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В противостоянии врагу погиб Евгений Чумак

Евгений Иванович Чумак родился 24 июля 1979 года в Бахмуте. В городе, от которого не осталось почти ничего, прошли его детские и школьные годы. После окончания школы Евгений Иванович получил образование оператора измерительных приборов в профессионально-техническом училище в Соледаре.

Евгений Чумак имел золотые руки, работал на строительстве сначала в Бахмуте, а затем – в Харькове.

Евгению Ивановичу повезло встретить свою любовь – Анастасию. У супругов родился сын Игорь. Семья заботилась о своем уюте, имели много друзей и планировали дальнейшую жизнь.

Но тихую мирную обыденность Евгения Чумака разрушило вторжение российских войск в Украину. 26 января 2023 года он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Прошел обучение в Черкасской области и в Польше. За время своей службы Евгений Иванович защищал Украину на Луганщине и на Харьковщине.

Будучи верным военной присяге стрелок-снайпер мотопехотного батальона Евгений Чумак погиб смертью храбрых. Жизнь Евгения Ивановича оборвалась в результате многочисленных сбросов взрывчатки с вражеских БпЛА. Подвиг воина навсегда останется в сердцах украинцев, чьи жизни он оберегал на передовой.

Валковский городской совет выражает искренние соболезнования родным нашего погибшего Героя. Вместе с вами разделяем боль невосполнимой утраты,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала глубоко соболезнует семье Евгения Чумака и благодарит за добросовестную службу. Вечная память и уважение воину!