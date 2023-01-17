Ситуация в энергосистеме нашего государства остается крайне тяжелой, поэтому украинцы покупают генераторы, павербанки и придумывают новые удивительные способы, как можно генерировать ток. Житель Днепра Евгений Дримко рассказал о собственном устройстве, которое обеспечивает электроэнергией его дом.

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По какому принципу работает эта разработка

Механик констатировал, что генерация тока происходит по принципу, на разработку которого изобретателя вдохновили старые часы. По сути, электроэнергия производится путем движения специального груза.

Подвешенный груз выполняет роль двигателя и силой гравитации притягивается к земле. Так производятся механическая энергия,

– отметил Дримко.

В то же время упомянул, что подобный принцип уже используется для генерации электроэнергии в Соединенных Штатах Америки и странах Европы. Однако механизм Дримка имеет существенное отличие. Собственно, на Западе такие установки огромны и занимают целые башни или подземные тоннели. А вот устройство днепрянина в высоту и длину имеет всего по 2 метра.

Обратите внимание! Такие компактные размеры установки могут быть объяснены круговым устройством механизма. Часть энергии от генератора идет на повышение груза, а часть – непосредственно потребителю. В то же время, коэффициент полезного действия такого устройства составляет от 80 до 90% при условии, если установить трехфазный генератор.

Важно, что себестоимость киловатта такой электроэнергии составляет всего 50 копеек. А вот украинцы используют ток, который стоит почти в три раза дороже – то есть 1,44 гривны.

Как выглядит устройство Дримка: скриншоты из сюжета "Общественное"

Дримко подчеркнул, что патент на свое изобретение он уже получил в 2022 году. Механизма называется "гравитационная установка".

Полезная модель. Это механизм альтернативной энергии, где подвешенный груз под действием гравитации земли, опускаясь вниз, выполняет принцип двигателя, заставляя вращаться шестеренчатые механизмы для добычи электроэнергии. Энергия гравитации преобразуется в механическую, а механическая в электрическую. Благодаря замкнутому контуру часть энергии возвращается на перезапуск, где мотор превращает электрическую энергию в механическую с повышенным КПД редуктора, поднимая груз,

– указано в описании изобретения.

Отключение электроэнергии вынуждают искать выход из ситуации

К этой теме напомним, что учащиеся лицея "Научная смена" разработали телеграм-бот, извещающий людей о наличии света. Разработчиками программы являются Дмитрий и Артем Чигарев.

Также заметим, что пока устройство днепрянина Дримка не стало доступно всем желающим, украинцы вынуждены покупать генераторы, чтобы иметь электроэнергию при стабилизационных, экстренных или аварийных отключениях.



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