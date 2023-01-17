Ситуація в енергосистемі нашої держави залишається вкрай важкою, саме тому українці купують генератори, павербанки та вигадують нові дивовижні способи, як можна генерувати струм. Житель Дніпра Євген Дрімко розповів про власний пристрій, який забезпечує електроенергією його оселю.

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За яким принципом працює ця розробка

Механік констатував, що генерація струму відбувається за принципом, на розробку якого винахідника надихнув старий годинник. Власне, електроенергія виробляється шляхом руху спеціального вантажу.

Підвішений вантаж виконує роль двигуна і силою гравітації притягується до землі. Так виробляться механічна енергія,

– зазначив Дрімко.

Водночас згадав, що схожий принцип уже використовують для генерації електроенергії в Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Однак механізм Дрімка має суттєву відмінність. Власне, на Заході такі установки є величезними та займають цілі вежі чи підземні тунелі. А от пристрій дніпрянина у висоту та довжину має всього по 2 метри.

Зверніть увагу! Такі компактні розміри установки можна пояснити круговим устроєм механізму. Частина енергії від генератора йде на підвищення вантажу, а частина – безпосередньо споживачеві. Водночас коефіцієнт корисної дії такого пристрою становить від 80 до 90% за умови, якщо встановити трифазний генератор.

Важливо, що собівартість кіловата такої електроенергії становить всього 50 копійок. А от українці використовують струм, який коштує майже у три рази дорожче – тобто 1,44 гривні.

Який вигляд має пристрій Дрімка: скриншоти зі сюжету "Суспільне"

Дрімко наголосив, що патент на свій винахід він вже отримав у 2022 році. Механізму називається "гравітаційна установка".

Корисна модель. Це механізм альтернативної енергії, де підвішений вантаж під дією гравітації землі, опускаючись вниз, виконує принцип двигуна, змушуючи обертатися шестерні механізми для видобутку електроенергії. Енергія гравітації перетворюється на механічну, а механічна на електричну. Завдяки замкнутому контуру частина енергії повертається на перезапуск, де мотор перетворює електричну енергію на механічну з підвищеним ККД редуктора, піднімаючи вантаж,

– зазначено в описі винаходу.

Відключення електроенергії змушують шукати вихід зі ситуації

До цієї теми нагадаємо, що учні ліцею "Наукова зміна" розробили телеграм-бот, який сповіщає людей про наявність світла. Розробниками програми є Дмитро та Артем Чигарьови.

Також зауважимо, що поки пристрій дніпрянина Дрімка не став доступний для усіх охочих, українці змушені купувати генератори, аби мати електроенергію під час стабілізаційних, екстренних чи аварійних відключень.



Як правильно обрати генератор / Картинка 24 Каналу