"Единственный сын у мамы": ДНК-экспертиза подтвердила гибель Евгения Гомзякова
- Евгений Гомзяков погиб на войне за Украину 6 октября 2024 года в районе Цукурино Донецкой области.
- Гомзяков служил пулеметчиком с позывным "Малик".
Почти четыре года прошло с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Столькими годами сопротивления наша страна обязана тем, кто кладет свою жизнь на алтарь ее свободы. Среди них – Евгений Гомзяков.
Больше года Евгений Гомзяков считался пропавшим без вести. Только на этой неделе ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Об этом сообщает Сокальский городской совет.
Что известно о погибшем Евгении Гомзякове?
Евгений Гомзяков родился в 1982 году в Казахстане. Когда ему исполнилось 2 года, они вместе с мамой переехали в Украину. Семья жила в поселке Жвирка. Здесь Евгений закончил местную школу.
В 2017 – 2020 годах он учился в Сокальском профессиональном лицее по специальности "газосварщик". Впоследствии работал на фирме "Галнафтохим".
Евгений – единственный сын у своей матери. Собственной семьи он создать не успел.
Последние пять лет мужчина проживал в Днепре, откуда был мобилизован 21 июля 2024 года в ряды ВСУ.
Гомзяков служил пулеметчиком и имел позывной "Малик".
Герой погиб 16 октября 2024 года в районе населенного пункта Цукурино Донецкой области.
Что известно о последних потерях Украины в войне?
34-летний полицейский Сергей Чайка с позывным "Слидак" погиб на фронте во время выполнения боевого задания в районе Константиновки. Чайка служил водителем боевой бронированной машины.
ДНК-экспертиза подтвердила гибель военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг", который с 2023 года считался пропавшим без вести.
Львовщина попрощалась с членами экипажа вертолета Ми-24, которые погибли во время боевого задания. Среди погибших – Александр Шемет, Ярослав Сачик, Дмитрий Попадюк, Игорь Тоганчин.