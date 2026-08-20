Новый министр воспользовался специальной нормой. Об этом сообщили в "Укринформе" со ссылкой на Минобороны.

Что известно об увольнении Хмары?

В среду, 19 августа, Евгений Хмара стал министром обороны Украины. Новый руководитель ведомства занимает должность в качестве гражданского лица, в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

Министерство обороны опровергло информацию о его увольнении с военной службы по решению ВВК. В ведомстве подчеркнули, что чиновник прошел проверку ВВК по самым строгим требованиям для спецподразделений и является полностью годным к службе.

По их словам, спекуляции вокруг этой темы являются ложью. До своего назначения Хмара более 15 лет служил в Центре специальных операций "Альфа" СБУ.

В Минобороны пояснили, что его уволили со службы на основании закона для генералов и адмиралов.

Эта норма касается именно генералов и адмиралов: если они не занимают штатной должности, находятся в распоряжении, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы,

– отметили в Минобороны.

Почему Хмара не мог продлить военную службу?

Евгений Хмара был обязан покинуть службу и стать гражданским, чтобы возглавить Министерство обороны. Эта процедура была необходима для выполнения закона о гражданском контроле над Вооруженными силами.

Напомним, в среду, 19 августа, Верховная Рада назначила нового главу Минобороны, поддержав представление Президента Украины. Перед этим правительство уволило Хмару от должности заместителя и исполняющего обязанности министра.

Во время выступления в парламенте чиновник подтвердил, что обращается к депутатам уже в гражданском статусе. Также Хмара назвал приоритеты на своей должности, среди которых – противодействие мобилизационным планам врага и сокращение российского военного потенциала.