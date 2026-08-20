Новий міністр скористався спеціальною нормою. Про це повідомили в "Укрінформ" з посиланням на МО.

Що відомо про звільнення Хмари?

У середу, 19 серпня, Євген Хмара став міністром оборони України. Новий керівник відомства обіймає посаду як цивільна особа, відповідно до вимог закону про національну безпеку.

Міністерство оборони спростували інформацію про його звільнення з військової служби через рішення військово-лікарської комісії. У відомстві наголосили, що посадовець пройшов перевірку ВЛК за найсуворішими вимогами для спецпідрозділів і є повністю придатним.

За їхніми словами, спекуляції довкола цієї теми є брехнею. До свого призначення Хмара понад 15 років служив у Центрі спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

У Міноборони пояснили, що його звільнили зі служби на підставі закону для генералів та адміралів.

Ця норма стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби,

– зазначили у МО.

Чому Хмара не міг продовжити військову службу?

Євген Хмара був зобов'язаний покинути службу та стати цивільним, щоб очолити Міністерство оборони. Ця процедура була необхідна для виконання закону щодо цивільного контролю над Збройними силами.

Нагадаємо, що у середу, 19 серпня, Верховна Рада призначила нового очільника Міноборони, підтримавши подання Президента України. Перед цим уряд звільнив Хмару з посади заступника та виконуючого обов'язки міністра.

Під час виступу у парламенті новий очільник МО підтвердив, що звертається до депутатів уже в цивільному статусі. Також Хмара назвав пріоритети на посаді, серед яких – протидія мобілізаційним планам ворога та зменшення російського воєнного потенціалу.