Під час трансляції засідання Верховної Ради новий очільник відомства звернувся до народних депутатів у статусі цивільної особи та наголосив на обізнаності щодо мобілізаційних планів і стратегії Росії на осінь та зиму.

Що сказав Хмара?

"Я стою перед вами як цивільна особа – звільнений відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", – висловився новообраний очільник оборонного відомства.

Він також звернувся до депутатів: "Росія застосовує найбільш підступні та жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке верховний головнокомандувач країни поставив усім нам".

Для досягнення поставлених цілей урядовець відзначив важливість синергії між президентом, парламентом, Генеральним штабом та іншими державними інституціями. На його переконання, схилити агресора до миру можливо лише завдяки військовій силі, а також технологічним та асиметричним рішенням.

Ми стерли дистанції. Для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру. Російський ОПК, військова логістика, паливна інфраструктура, вся економічна база війни ворога – це наші цілі. Діяти потрібно швидко. Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості та професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї,

– заявив Хмара.

Які пріоритети роботи на посаді назвав новий голова Міноборони?

Міністр окреслив три рівноцінні пріоритети:

посилення фронту;

людський капітал;

розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

На полі бою йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах – на землі, морі, у повітрі та інформаційному просторі.

"Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасно. І саме та, що дає результат. За прозорими процедурами й без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики", – зауважив він.

Орієнтир на далекобійні удари та повага до воїна

Окрему увагу очільник оборонного відомства зосередив на операціях deep strike і middle strike, привівши за приклад успішні удари по Новоросійську. Він пообіцяв збільшення кількості та точності української зброї, а також назвав життя захисників безумовною цінністю.

"Людський капітал. Життя і здоров'я воїнів – безумовна цінність. Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання – спілкуватися із захисниками безпосередньо, чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби", – підкреслив Хмара.

Наприкінці виступу керівник міністерства закликав усі державні органи діяти в інтересах оборони для спільного закінчення війни.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України за рішенням 312 народних депутатів. Раніше уряд звільнив Хмару з посади заступника та виконувача обов'язків очільника відомства.

Зазначимо також, що під час голосування в Раді учасники акцій протесту, дізнавшись про призначення нового очільника Міноборони, зустріли рішення вигуками "Ганьба!"