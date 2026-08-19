Люди, які паралельно з голосуванням у Раді, перебували на акціях протесту, вибухнули вигуками "Ганьба!", щойно дізналися про офіційне призначення нового очільника оборонного відомства. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про реакцію протестувальників на призначення Хмари?

Голосування у Верховній Раді за призначення голови Міноборони відбувалося вдень 19 серпня. У цей самий час під стінами парламенту перебували мітингувальники. Люди тримали в руках картонки, прапори України та ЄС й вигукували гасла.

Протестувальники виступали проти призначення Євгенія Хмари очільником Міністерства оборони й вимагали повернути на посаду колишнього керівника відомства Михайла Федорова. Учасники акцій закликали владу до діалогу та скандували з закликами до Верховної Ради не підтримувати кандидатуру Хмари.

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Мітингувальники до останнього сподівалися, що депутати не підтримають кандидатуру Євгенія Хмари.

"Можливо, вони знайдуть якесь рішення, щоб вийти на компроміс, на діалог з народом… Ми тут стоїмо, бо з нами не ведуть діалог", – поділився один із учасників акції Олександр.

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Утім, Рада таки призначила Хмару міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів.

Перед голосуванням Хмара заявив, що вже має статус цивільної особи та звільнений із військової служби відповідно до законодавства через організаційні заходи щодо осіб вищого офіцерського складу.

Це рішення, за яким мітингувальники стежили в прямому етері, перебуваючи на акції протесту, викликало у них невдоволення.

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Зауважимо, що цього ж дня Рада також проголосувала за призначення очільника МЗС. Ним став Андрій Сибіга. Його кандидатуру підтримали 266 народних депутатів.

Під час виступу Сибіга назвав ключовими завданнями МЗС завершення війни, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, а також підтримку зв'язків зі світовим українством.