Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, яка перебуває на місці події, повідомила, що зібралося орієнтовно 100 мітингувальників. Люди тримають в руках картонки, прапор ЄС та вигукують гасла.

Мітинг під стінами Ради: чого вимагають активісти?

Протестувальники виступають проти призначення Євгенія Хмари на посаду очільника Міноборони й вимагають повернути Михайла Федорова, екскерівника міністерства. Сьогодні 35-й день, від коли тривають такі мітинги по всій Україні.

Мітингувальники закликають владу до діалогу. Люди скандують, аби Рада не голосувала за призначення Хмари. Оскільки під стінами зібралась переважно молодь, то одним із гасел є те, аби Верховна Рада не крала їхнє майбутнє.

Є глибоке повне розчарування, тому що люди закликають владу вже понад місяць прокомунікувати з ними. Зараз просимо зробити це парламентарів. Якщо Хмару призначать міністром оборони, то це продемонструє, що парламент абсолютно не суб'єктний і негативно покаже здатність України бути європейською демократичною державою. Це тільки поглибить політичну кризу, яка може відбутися. Єдине конструктивне, що зараз може зробити Верховна Рада України – це провалити голосування за Євгенія Хмару. Інакше відкриється скринька Пандори. Дуже складно передбачити, які будуть наслідки,

– озвучила Емілія, учасниця протесту.

Що відбувається під стінами Ради: дивіться у відео

Мітингувальники кажуть, якщо Рада підтримає призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, то вони планують виходити й далі на протести, які можуть стати масштабнішими, ніж були до цього.

19 серпня, як зазначила кореспондентка 24 Каналу, має відбутися голосування у Верховній Раді щодо кадрових питань. Тому головна причина сьогоднішніх мітингів – це призначення нового міністра оборони, люди виступають проти кандидатури Хмари. Паралельно з цим вони хочуть належної комунікації з боку президента і народних депутатів. Ось саме ці два питання турбують українців, які вийшли на мітинг біля ВР.

Як проходить протест біля Верховної Ради / Фото 24 Каналу