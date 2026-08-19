Ведущая 24 Канала София Назаренко, находящаяся на месте событий, сообщила, что собралось примерно 100 участников митинга. Люди держат в руках картонки, флаг ЕС и скандируют лозунги.

Митинг у стен Рады: что требуют активисты

Протестующие выступают против назначения Евгения Хмары на должность главы Минобороны и требуют вернуть Михаила Федорова, бывшего руководителя министерства. Сегодня 35-й день, как продолжаются такие митинги по всей Украине.

Митингующие призывают власть к диалогу. Люди скандируют, чтобы Рада не голосовала за назначение Хмары. Поскольку у стен собралась преимущественно молодежь, то суть одного из лозунгов, чтобы Верховная Рада не крала у нее будущее.

Есть глубокое и полное разочарование, потому что люди уже больше месяца призывают власть вступить с ними в диалог. Сейчас мы просим парламентариев сделать это. Если Хмару назначат министром обороны, это продемонстрирует, что парламент абсолютно не является субъектным, и негативно отразится на способности Украины быть европейским демократическим государством. Это только усугубит политический кризис, который может разразиться. Единственное конструктивное, что сейчас может сделать Верховная Рада Украины – это провалить голосование за Евгения Хмару. Иначе откроется ящик Пандоры. Очень сложно предсказать, какими будут последствия,

– озвучила Эмилия, участница протеста.

Что происходит у стен Рады: смотрите в видео

Участники митинга заявляют, что если Рада поддержит назначение Евгения Хмары на пост министра обороны, то они планируют и дальше выходить на протесты, которые могут стать более масштабными, чем были до этого.

19 августа, как отметила корреспондент 24 Канала, в Верховной Раде должно состояться голосование по кадровым вопросам. Поэтому главная причина сегодняшних митингов – это назначение нового министра обороны, люди выступают против кандидатуры Хмары. Параллельно с этим они требуют надлежащего общения со стороны президента и народных депутатов. Именно эти два вопроса беспокоят украинцев, вышедших на митинг у Верховной Рады.

Как проходит протест у Верховной Рады / Фото: 24 Канал