Уже в качестве гражданского лица: Хмара выступил в Раде и назвал приоритеты на посту министра обороны

Евгений Хмара официально подтвердил свое увольнение с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время выступления в Верховной Раде. В ходе выступления он обозначил ключевые стратегические приоритеты работы Минобороны, среди которых укрепление фронта, человеческий капитал и развитие оборонно-промышленного комплекса.

Во время трансляции заседания Верховной Рады новый глава ведомства обратился к народным депутатам как частное лицо и подчеркнул необходимость быть в курсе мобилизационных планов и стратегии России на осень и зиму.

Что сказал Хмара?

"Я стою перед вами как гражданское лицо – уволенный в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", – заявил новоизбранный глава оборонного ведомства.

Он также обратился к депутатам: "Россия применяет самые коварные и жесткие методы ведения войны. Мы знаем о ее дальнейших шагах, мобилизационных планах, стратегии на осень и зиму. Поэтому будем делать все, чтобы защитить Украину, максимально ослабить российский военный потенциал и заставить врага пойти на справедливый мир. Это задача, которую верховный главнокомандующий страны поставил перед всеми нами".

Для достижения поставленных целей чиновник отметил важность синергии между президентом, парламентом, Генеральным штабом и другими государственными институтами. По его убеждению, склонить агрессора к миру можно только благодаря военной силе, а также технологическим и асимметричным решениям.

Мы стерли дистанции. Для объектов, питающих русскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири. Российский ОПК, военная логистика, топливная инфраструктура, вся экономическая база войны врага – это наши цели. Действовать нужно быстро. Преимущество на фронте мы получаем благодаря изобретательности и профессиональности командиров, подготовке воинов, инновациям и современному оружию,

– заявил Хмара.

Какие приоритеты работы в должности назвал новый глава Минобороны?

Министр очертил три равноценных приоритета:

усиление фронта;

человеческий капитал;

развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

На поле боя идет речь о перехвате стратегической инициативы во всех доменах – на земле, море, в воздухе и информационном пространстве.

"Потребности фронта должны быстро доходить до министерства, а решение министерства – до фронта. Войску нужно оружие. Много, вовремя. И самое дающее результат. По прозрачным процедурам и без лишней бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а не на любые отдельные интересы. Поэтому мы адаптируем систему обеспечения под темп баллистики", – заметил он.

Ориентир на дальнобойные удары и уважение к воину Отдельное внимание глава оборонного ведомства сосредоточил на операциях deep strike и middle strike, приведя в пример успешные удары по Новороссийску. Он пообещал увеличение количества и точности украинского оружия, а также назвал жизнь защитников безусловной ценностью.

"Человеческий капитал. Жизнь и здоровье воинов – безусловная ценность. Технологии нужны, чтобы украинский защитник имел преимущество, чтобы риск для человека был сведен к минимуму. Моя задача – общаться с защитниками непосредственно, слышать командиров, слышать воинов, слышать раненых. На собственном опыте я тоже знаю, что в и справедливые правила службы", – подчеркнул Хмара.

В конце выступления руководитель министерства призвал все государственные органы действовать в интересах обороны для совместного окончания войны.

Что было известно раньше?

Как уже сообщалось на нашем сайте, Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины по решению 312 народных депутатов. Ранее правительство уволило Хмару с должности заместителя и исполняющего обязанности главы ведомства.

Отметим также, что во время голосования в Раде участники акций протеста, узнав о назначении нового главы Минобороны, встретили решение возгласами "Позор!".