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24 Канал Новости Украины Самолеты Gripen и ракеты Meteor: Хмара провел разговор с новым министром обороны Британии
25 июля, 11:18
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Обновлено - 11:37, 25 июля

Самолеты Gripen и ракеты Meteor: Хмара провел разговор с новым министром обороны Британии

Даниил Жоров

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара подвел итоги онлайн встречи с коллегой. Главной темой разговора стал вопрос усиления защиты украинского неба.

Украина рассчитывает на британскую помощь. Об этом Хмара написал в собственных соцсетях .

Что сказал Хмара?

Исполняющий обязанности министра обороны сказал, что Киев и Лондон выстраивают долговременное и взаимовыгодное оборонное партнерство.

Главная тема – шаги по усилению защиты украинского неба. Рассчитываем на поддержку проекта по снабжению самолетов Gripen и ракет Meteor к ним,
– заявил Хмара.

Он подчеркнул, что это очень важно для защиты людей и противодействия российским самолетам.

В конце Хмара поблагодарил Великобританию за лидерство и готовность развивать новый уровень оборонного сотрудничества.

 

 

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Министерство обороны Украины