Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Какую тактику выбрала Украина?

Бывший глава СБУ пояснил, что имеет четкое представление о том, какая тактика может сделать военную кампанию Украины более эффективной.

У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что может быть использовано против врага и что может оказаться наиболее эффективным в будущем,

– сказал Хмара.

Он также подчеркнул, что ключевую роль в планировании боевых действий играют эффективное управление ресурсами и логистика, которые должны обеспечивать подразделения необходимым оборудованием.

Хмару также спросили, как Украине в последнее время удается наносить удары по российской нефтяной отрасли и другой инфраструктуре.

Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично,

– ответил он.

Как отмечают в Reuters, украинские удары средней и большой дальности, направленные прежде всего по объектам нефтяной промышленности, привели к дефициту топлива в ряде российских регионов.

Во время интервью Хмара подчеркнул, что удары по глубокому тылу России призваны нанести противнику ущерб, превышающий расходы Украины на проведение таких операций.

Напомним, 29 июля украинские защитники сообщили о поражении инфраструктуры российского НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенного более чем в 1500 километрах от Украины. После атаки БПЛА на территории НПЗ возник пожар. По предварительным данным, была повреждена установка первичной переработки нефти – один из ключевых объектов предприятия.

За несколько дней до этого, в ночь на 25 июля, также был под атакой оказался Тюменский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области России.